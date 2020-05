Consegna delle chiavi al sindaco, Sara D’Ambrosio e all’assessore al commercio, Adamo La Vigna, da parte dei commercianti di Altopascio. Anche nella cittadina del Tau, questa mattina, si è tenuta la manifestazione organizzata in tutta Italia dagli esercizi commerciali e artigianali di vendita al dettaglio, che chiedono al governo di poter anticipare, in sicurezza, l’apertura dei propri negozi per evitare la chiusura definitiva.

Nei giorni scorsi il sindaco D’Ambrosio e la presidente del Centro commerciale naturale, Federica Benedetti Stefanini, hanno inviato una lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, affinché prenda in considerazione la possibilità di organizzare un’apertura anticipata delle attività commerciali, attraverso la definizione di un protocollo di sicurezza chiaro e trasparente, e si faccia portavoce di questa richiesta anche di fronte al Governo.

“Comprendiamo la situazione e crediamo che sia opportuno riflettere seriamente su come poter permettere a queste attività commerciali e artigianali di riprendere a lavorare in sicurezza – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore La Vigna -. Come abbiamo scritto anche al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, una strada da percorrere è a nostro avviso quella della definizione di un protocollo di sicurezza per i lavoratori e per i clienti: un modo trasparente e chiaro per permettere la riapertura e garantire la salute di tutti. La salute, infatti, è l’elemento centrale e mai può essere messo in contrapposizione con l’economia o con il lavoro. La voce delle realtà più piccole va accolta e ascoltata, rischia di sparire per sempre e se sparisce per sempre a rimetterci non sarà solo l’occupazione e l’economia locale, ma anche il tessuto sociale delle nostre comunità. Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale è al fianco dei settori più colpiti dagli effetti economici del Coronavirus: stiamo lavorando con gli uffici per sbloccare risorse concrete per sostenere chi sta pagando il prezzo più alto”.