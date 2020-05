Fase 2, riaprono in sicurezza anche i McDrive di Lucca e Lammari

La rotta verso il progressivo ritorno alla normalità passa anche per il take away a bordo delle proprie vetture. Con il riprendere delle attività i tempi, fino ad oggi dilatati, tornano a farsi semi-frenetici per molti. La riapertura dei McDrive di viale Europa a Lucca e di Lammari, in questo senso, rappresenta una prima risposta che a partire da questa sera (4 maggio) alle 18, fino alle 22 – potrebbe essere accesa da molti.

Da domani (5 maggio), invece, il McDrive rimarrà disponibile per l’intera giornata: dalle 12 alle 23 a Lucca e dalle 9 alle 23 a Lammari, con possibilità di gustare le specialità da colazione offerte dal McCafè. La soglia dell’attenzione rispetto alle misure di prevenzione da adottare sarà, lo recita anche un post sulla pagina Fb della filiale lucchese di McDonald’s, altissima: “Finalmente – è quanto si legge – potrete passare per portarvi a casa tutto il gusto di McDonald’s senza scendere dalla vostra auto. Chi vi consegnerà l’ordine indosserà mascherina e guanti: in questo modo tuteliamo la vostra sicurezza e quella del personale”.

Così si apre un nuovo spiraglio, anche se con un menu momentaneamente ridotto. In attesa di ripristinare la normalità: quella che, fino a qualche mese fa, raccontava di decine di persone pronte ad affollare il locale, comodamente sedute ai tavoli o in coda per ordinare il proprio hamburger preferito.

Nel frattempo il post è stato condiviso una trentina di volte e già da questa sera gli appassionati del fast food più celebre della storia potranno giocarsi una carta in più: la strada per riappropriarsi della propria quotidianità passa anche da qui.