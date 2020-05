Sono stati molti a non rinunciare alla prima passeggiata dopo quasi due mesi sulle Mura di Lucca. Una abitudine da sempre irrinunciabile per i lucchesi che però ha, come noto, interrotto il coronavirus. Da oggi (4 maggio) la passeggiata della cinta è stata riaperta, insieme ai parchi di tutto il territorio comunale. Ma attenzione agli assembramenti, perché le forze dell’ordine stanno effettuando i controlli per garantire il rispetto delle misure di sicurezza contro il contagio da coronavirus.

In bici o a piedi, mantenendo le distanze, in tanti hanno comunque voluto approfittare per fare un po’ di movimento e godere da questo luogo privilegiato le bellezze di una Lucca che da settimane era in “quarantena”.

I volontari della Protezione Civile hanno sistemando centinaia di cartelli sulle panchine delle Mura e degli altri parchi per ricordare che vi può sedere solo una persona per volta. Alcune zone – in particolare i giochi pubblici per bambini – sono state interdette con il nastro bianco-rosso e non sono accessibili. Per i controlli della polizia municipale saranno utilizzate anche unità cinofile, qui ma anche lungo il parco fluviale e nei principali parchi cittadini.