Sarà online a partire da mercoledì (6 maggio) alle 12 il terzo capitolo del lavoro musicale La Musica delle Tenebre, progetto di Gianmarco Caselli dedicato al maestro Gaetano Giani Luporini. Un’opera che vede la collaborazione fra Caselli e altri musicisti e che viene realizzata a distanza in conformità con le restrizioni dovute al coronavirus. Il nuovo brano, per elettronica e viola, vede la partecipazione di Tatiana Caselli come esecutrice della parte per viola. “Si tratta di un brano con il quale – spiega Gianmarco Caselli – si entra più appieno nella componente esoterica che permea tutta La Musica delle Tenebre, caratteristica non assente nelle immagini del video relativo: è una musica costruita pensando anche alla grandi capacità interpretative di Tatiana”.

“Ho collaborato con Gianmarco in qualità di esecutrice – spiega Tatiana Caselli – cercando di tirar fuori certi suoni ‘terrosi’ secondo le sue indicazioni, sia per la realizzazione della fascia elaborata elettronicamente sia per l’intervento di viola sola. Gianmarco è un amico di vecchia data, pertanto non sono mancati utili momenti di confronto su temi come rapporto immagine e suono, scrittura determinata e ‘frammento alla Valenti’, indicazioni espressive per l’esecutore, qualità del suono e potenzialità di una scrittura più connotata poeticamente e meno tecnicamente. Ho riflettuto sul titolo dell’opera e, dopo aver visionato alcuni lavori di Gianmarco e in considerazione della sua volontà di utilizzare una scrittura molto determinata per lo strumentista, sono giunta ad una mia spiegazione e immagino il lavoro di Gianmarco come una ricerca nelle proprie tenebre e la conseguente proiezione dei suoi incontri“.

La Musica delle Tenebre è un’opera articolata in vari capitoli musicali in cui gli strumenti tradizionali si affiancano all’elettronica grazie all’importante partecipazione di vari musicisti legati a Caselli da reciproca stima e amicizia: Edoardo Pieri (chitarra classica), Fabrizio Giovannelli (pianoforte), Tatiana Caselli (viola), Francesco Cipriano (pianoforte), Giovanni Passalia (pianoforte), Massimo Signorini (fisarmonica). I singoli brani sono messi online sul canale Youtube di Caselli con cadenza settimanale. Il terzo capitolo vede la partecipazione di Tatiana Caselli diplomata con lode all’accademia di secondo livello in viola all’istituto musicale Mascagni di Livorno nel 2012. Dai primi anni di conservatorio fino al 2012 collabora col suo maestro di viola Claudio Valenti (violista e compositore) nell’ideazione e nella realizzazione di performance scenico-musicali contemporanee in qualità di esecutrice di frammenti musicali ispirati ad un ambito poetico prestabilito e ‘completati’ in tempo reale. Grazie a questa esperienza inizia un proprio cammino nell’arte compositiva. Dal 2014 affianca all’attività di insegnamento la composizione e una personale ricerca del ruolo esecutore e compositore.