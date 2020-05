Le scene d’azione di Tyler Rake spopolano su Netflix

Su Netflix è arrivato il John Wick dei Fratelli Russo, Tyler Rake. Del cinema Action non si è mai veramente sazi, soprattutto quando si parla di quello puro e semplice il cui unico scopo è intrattenere e divertire.

Parliamo di un genere che riesce a sopravvivere ultimamente anche grazie alle contaminazioni di altri generi e, nello specifico, ai blockbuster che sempre più spesso ci regalano scene d’azione memorabili.

In questi film, le scene d’azione sono il cuore pulsante della produzione e vengono affidate ad esperti coordinatori che ne curano le coreografie e gli stunt.

Ed è proprio di uno stuntman, che oggi parleremo: Sam Hargrave.

Hargrave ha coordinato le sequenze d’azione di Captain Americ: Civil War e Avengers: Endgame, prima di esordire qui alla regia. Prima di lui, già altri due stunt-man, Chad Stahelski e David Leitch, ci avevano provato, e con ottimi risultati: il primo regalandoci John Wick, una delle trilogie Action più fighe degli ultimi anni; il secondo (anche lui, co-regista del primo John Wick) film come Atomica Bionda, Deadpool 2 e Hobbs & Shaw, spin-off di Fast and Furious.

Film che di trama e profondità avevano ben poco, ma le pregevoli scene d’azione davano a queste pellicole una spinta per elevarle sopra le altre.

È questo il pregio più grande anche di Tyler Rake: proseguite la lettura della recensione a cura di Ciro Galdoporpora su Project Movie.