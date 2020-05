Pietrasanta, la Bvlg dona 20 mila euro alle associazioni Grano e Azzurra onlus

Una donazione di 20 mila euro alle associazioni Grano e Azzurra onlus di Pietrasanta. E’ questo il gesto della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per andare incontro allle difficoltà delle famiglie del territorio. I fondi infatti, sparitti equamente tra le due realtà, saranno finalizzati a coprire gli interventi urgenti di solidarietà alimentare.

“In un momento ancora molto difficile per le famiglie del nostro territorio a causa del covid19 – spiega Bvlg -, continuiamo a dare il nostro contributo con una donazione rivolta a due associazione di Pietrasanta, Grano e Azzurra onlus, per un importo totale di 20 mila euro. In questa fase vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alla comunità anche con questi interventi di solidarietà alimentare, aiutando le persone e le famiglie più in difficoltà del nostro tessuto sociale”.

Le associazioni Grano e Azzurra onlus sono infatti impegnate da anni sul territorio di Pietrasanta nella raccolta e nella distribuzione dei pacchi alimentari a centinaia di famiglie bisognose.”L’obiettivo di tutti, anche in questa fase legata al covid19, è la lotta allo spreco alimentare e alla povertà ed un aiuto concreto alle famiglie, ai giovani senza lavoro stabile, ai pensionati con assegni minimi e a tutte le persone che vivono in una situazione di disagio economico – dichiarano il Cda e la direzione Bvlg -. Vogliamo evidenziare il nostro doveroso e continuo impegno per la comunità e il territorio anche con queste due donazioni. L’associazione Grano e Azzurra onlus da molti anni portano avanti la propria attività a favore delle famiglie bisognose. Noi come Bvlg siamo presenti, venendo incontro alla richiesta di solidarietà alimentare che arriva dal territorio, mantenendo saldi i nostri valori di Banca di credito cooperativo”.

“La nostra attività a favore delle famiglie bisognose del territorio ha bisogno di sostegno continuo – commentano il presidente di Azzurra onlus Franco Coluccini e la presidente Grano Elena Mancini -. Ringraziamo Bvlg non solo per l’importante donazione ma anche e soprattutto per il costante supporto che ci ha sempre dimostrato negli anni”.