Porcari, due imprenditori donano 200 mascherine alla municipale

Un altro gesto di solidarietà da parte di Pierluigi Rumbo e Alberto Gori, imprenditori di Porcari che hanno donato 200 mascherine Fpp2 alla polizia municipale per consentire agli agenti in servizio di svolgere nella massima sicurezza – per sé stessi e per gli altri – il proprio lavoro.

I due cittadini non sono nuovi a slanci di generosità: solo poche settimane fa, infatti, in occasione delle festività pasquali, avevano donato al Comune di Porcari uova di cioccolato che l’assessore al sociale Lisa Baiocchi aveva poi distribuito ai bambini di nuclei più fragili. In questi giorni hanno bissato, consapevoli che i dispositivi di protezione individuale continueranno a essere indispensabili ancora a lungo.

“Voglio ringraziare Alberto e Pierluigi – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari – per la vicinanza che stanno dimostrando in questo momento alla comunità di Porcari. Stiamo per entrare in una fase nuova dell’emergenza, che richiederà anche ai nostri vigili urbani un’attenzione molto alta, in coordinamento con le forze dell’ordine. Più persone torneranno a uscire e il rispetto delle regole sarà determinante per evitare che gli sforzi fatti finora siano vani: per questo – prosegue il sindaco – i controlli dovranno essere puntuali e gli agenti dovranno poter continuare a lavorare senza rischi. Il dono ricevuto da Pierluigi e Alberto, proprio perché rivolto alla salute di tutti, assume un grande valore civile. Ancora grazie”.