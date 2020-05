Riaperte le attività di toelettatura per animali

Fra le varie attività che hanno riaperto oggi (4 maggio) c’è anche il settore della toelettatura per cani e gatti. Un’apertura che non era data per scontata dato che tutto il comparto rientra nel codice ateco dei servizi alla persona e quindi tra le attività chiuse, salvo diversi indicazioni, fino al primo giugno. Con l’ordinanza del presidente della Regione Toscana, invece, dopo le mobilitazioni di Cna Toscana e della Federazione nazionale toelettatori, la Toscana è fra le poche regioni in cui è stato possibile per i piccoli imprenditori dei servizi di toelettatura riaprire il proprio negozio.

“E’ stato un grande risultato – spiega Gianluca Vecoli, presidente regionale Fnt e titolare del negozio Figaro in via Mazzini a Viareggio – ma fin dall’inizio la nostra federazione e Cna si sono mosse per far capire che saremo stati in grado di effettuare il servizio agli animali in condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori e per i clienti“. Il servizio infatti viene svolto, purché venga fatto esclusivamente su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale” utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

“Spieghiamo tutto il servizio per telefono al momento della prenotazione – continua Vecoli – in modo che la consegna sia rapida e con pochissimi contatti. Poi disinfettiamo il pelo dell’animale che può essere (il pelo, non l’animale stesso) vettore del virus con un prodotto assolutamente innocuo per il cane o il gatto. Per tutto il tempo del servizio nessuno può sostare nelle sale di attesa, il cui accesso è impedito agli accompagnatori degli animali. Lo stesso ministero della sanità ha chiarito che l’animale non può essere portatore del virus, ma è quanto mai opportuno garantire una corretta igiene degli animali da compagnia, a tutela della loro salute e del loro benessere”.

La Federazione si è dotata di uno specifico protocollo di misure igienico-sanitarie che raccomanda alle imprese del settore i comportamenti corretti da tenere nella fase della presa in consegna dell’animale, le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione durante lo svolgimento del servizio, le modalità di riconsegna dell’animale, nonché le indicazioni sulla sanificazione dell’ambiente di lavoro. “Lavorando già anche prima su appuntamento – dice ancora il presidente regionale – non contiamo in un grosso calo dell’attività che, comunque, abbiamo previsto, dato che, fra un animale e l’altro, provvediamo a igienizzare l’ambiente di lavoro e gli strumenti”. La notizia della riapertura accoglie le aspettative delle imprese, che hanno comunque in programma di riprendere anche la battaglia iniziata a gennaio scorso per il riconoscimento della professione di toelettatore a livello sia regionale, sia nazionale. “E’ un obiettivo cui lavoriamo congiuntamente come Federazione e come Cna – conclude Vecoli – e che ci permetterebbe di avere i dovuti riconoscimenti e stabilire le opportune differenze dagli altri comparti che fanno parte dello stesso codice Ateco”.