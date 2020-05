Rilancio delle attività, Barsanti: “Bisogna estendere temporaneamente il suolo pubblico”

Un allargamento temporaneo del suolo pubblico per il rilancio delle attività nel rispetto delle misure di distanziamento. A lanciare la proposta è il consigliere comunale Fabio Barsanti. “Questa proposta – dice Barsanti – si unisce alla mia solidarietà nei confronti dei commercianti che stanno lottando per salvare attività e posti di lavoro. Chiedo pertanto un impegno diretto di sindaco e assessore al commercio”.

“La limitatezza del suolo pubblico occupato dai locali – continua Barsanti – si scontra con le misure di sicurezza. La distanza minima richiesta fra i tavoli porterà a paralizzarne l’utilizzo, senza beneficio né per i commercianti né per la clientela. Per un effettivo rilancio delle attività non basta la misura comunale di abbattere il canone del suolo pubblico, se questo è di fatto inutile. Bisogna quindi estenderlo a ulteriori porzioni di strade e piazze, su esempio di altre realtà italiane ed estere. Ampliando l’estensione del suolo pubblico, sempre gratuito, le attività potranno quindi garantire la distanza minima e un servizio alla città, che avrà bisogno di ripopolarsi nel rispetto delle misure di sicurezza. In caso contrario, i locali si troveranno solo con una manciata di tavoli utilizzabili e il rilancio in realtà sarà solo un passo falso e zoppicante”.

“Se vogliamo veramente provare a rilanciare questo tipo di economia lucchese – conclude Barsanti – a cui si collega anche il turismo, dobbiamo osare di più. Estendere il suolo pubblico utilizzando temporaneamente più strade e più piazze, renderà più facile applicare le misure di sicurezza nel rispetto di una socialità che questi mesi di quarantena ci hanno tolto, colpendo la nostra comunità in uno dei suoi punti sociali: gli spazi di incontro”.