Supera soglia 15mila euro la raccolta fondi per il San Luca

Sono oltre 15 mila 800 gli euro raggiunti dalla raccolta fondi per l’ospedale di Lucca promossa da Michele Sarti Magi. Cifre che sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il reparto di terapia intensiva del San Luca. Alcune donazioni sono già state effettuate, altre consegne sono in programma in questo mese. A fare il resoconto degli acquisti è lo stesso Michele Sarti Magi anche alla luce di un triste episodio avvenuto sui social.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto da questa raccolta fondi, perché ha avuto grande partecipazione, anche, e soprattutto, da tanti giovani – racconta Michele Sarti Magi -. Abbiamo raccolto un totale di 15 mila 883 euro, che tolte le tariffe di transazione hanno raggiunto 15 mila 307 euro. Verso la metà dello scorso mese la casa anziani di Santa Maria Del Giudice ci ha chiesto aiuto: avevano urgente bisogno di mascherine chirurgiche e guanti usa e getta. Poiché lo scopo della raccolta fondi è quello di aiutare in un momento come questo, dopo aver informato tassativamente ogni donante, ho deciso di utilizzare una minuscola percentuale della raccolta per aiutare la casa di riposo. Abbiamo, perciò, donato loro 150 mascherine chirurgiche e mille guanti in lattice. Il rimanente sarà utilizzato esclusivamente per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il reparto di terapia intensiva del San Luca. Abbiamo già donato duemila copri scarpe sanitari all’ospedale. A breve dovrebbero arrivare altri 2 mila copri scarpe, 150 litri di disinfettante e 3 mila mascherine Ffp2. Verso fine mese, poi, un altro carico, che conclude la spesa. Ogni acquisto è tracciabile e controllabile da chiunque, poiché sui miei canali social ci sono, senza ritardi, tutti gli aggiornamenti, gli scontrini e le foto”.

Poi il chiarimento di un episodio accaduto sui social. “E’ successo un episodio alquanto sgradevole, poiché su Instagram, un piccolo influencer messinese, ha invitato i suoi follower a segnalare la raccolta fondi alla Polizia postale, poiché per lui si tratta di una truffa – racconta -. La sua accusa è il fatto di non aver mostrato gli scontrini di acquisti che ancora non avevo fatto, ma solo annunciato. Ci tengo a precisare che è’ tutto vero e lo è sempre stato. E’ tutto dimostrabile e trasparente, ci mancherebbe. E’ giustissimo chiedere ed avere spiegazioni, ma diffamazioni, calunnie e accuse priva di fondamenta sono, in questo caso, assurde. Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato e che continuano a condividere e sostenere questa iniziativa, che ricordo ancora una volta, sta ottenendo grandissimi risultati per il nostro ospedale”.