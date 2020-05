Viareggio, Dondolini (Fdi): “Intitolare una strada alle vittime del covid19”

“Intitolare una strada alle vittime del covid19“. E’ questa la proposta del presidente del circolo Fratelli d’Italia Viareggio Marco Dondolini per ricordare i 23 viareggini scomparsi a causa del virus.

“Anche Viareggio, come moltissime altre città italiane, ha pagato a caro prezzo l’emergenza coronavirus – spiega Dondolini -. Sono 23 infatti i nostri concittadini che ad oggi non ce l’hanno fatta a causa del covid19, uomini e donne legati alla nostra città che meritano di essere ricordati e onorati. Ci sembra pertanto giusto e doveroso chiedere all’amministrazione comunale l’intitolazione di una strada importante di Viareggio ‘Via vittime del covid19’, perché la città non può e non deve dimenticare mai il loro enorme contributo umano”.