Al via i lavori di manutenzione ai cimiteri di Capannori

Alcuni cimiteri del’area comunale di Capannori e in particolare quelli di Vorno, San Martino in Colle, Segromigno in Piano, Marlia, San Leonardo in Treponzio, Camigliano, Lammari e Verciano, dopo la riapertura concessa dall’ultimo decreto del governo, necessitano di alcuni lavori di manutenzione.

A questo proposito, il Comune di Capannori, con una determina, ha affidato i lavori allo studio tecnico Archimede di Lucca. L’importo complessivo è di 4mila e 440 euro.

I lavori consisteranno nel taglio dell’erba, nella sistemazione dei vialetti e in altri interventi finalizzati a mantenere il decoro di queste strutture.