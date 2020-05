Oltre 12mila prodotti tra carta igienica e asciugatutto alla terapia intensiva del policlinico di Milano nello spazio creato all’interno della Fiera. Questa l’iniziativa di Fabio Perini per sostenere in modo concreto le necessità derivate dalla pandemia. Una piccola azione con cui l’azienda ha voluto far sentire la propria vicinanza a tutti gli operatori sanitari.

Fabio Perini ha inoltre ringraziato i propri clienti Kruger Inc. e Hayat Kimya che hanno permesso di realizzare questa iniziativa mettendo a disposizione i prodotti derivanti dai collaudi dei propri macchinari.