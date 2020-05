Covid e plasmaterapia, Gringeri di Kedrion a Mattino 5: avanti con i test

Una terapia grazie al plasma dei guariti da covid-19. La sperimentazione, avviata nei laboratori della Kedrion di Bolognana e guidata dall’ematologo Alessandro Gringeri, questa mattina (5 maggio) è stata al centro di un servizio di Mattino Cinque, contenitore di approfondimento condotto da Federica Panicucci.

Il professore, in collegamento video con lo studio, ha spiegato con linguaggio chiaro il principio con il quale in tutto il mondo si stanno sperimentando cure efficaci contro il covid-19: “I veri protagonisti di questo studio, che sta dando ottime risposte, sono i donatori. I pazienti – ha detto Gringeri – che, una volta superata l’infezione, donano il plasma. Noi possiamo, da quello, purificare gli anticorpi e reiniettarli nei pazienti infetti. In teoria – ha aggiunto – possiamo somministrare gli anticorpi anche nei soggetti più a rischio come prevenzione”.

Una terapia che, sebbene sperimentale, rappresenta una grande speranza. Negli Stati Uniti è già molto diffusa: in attesa di una produzione industriale, molti i casi positivi di pazienti trattati con plasma iperimmune. Kedrion, azienda leader per i farmaci emoderivati, ha installato gratuitamente i dispositivi utili a rendere il plasma donato dai guariti idoneo a essere somministrato ai pazienti critici. Ne hanno beneficiato centri trasfusionali lombardi, veneti e toscani.

Gringeri, come ogni uomo di scienza, rimane cauto: “Dobbiamo aspettare i risultati degli studi clinici per dire se questo approccio funziona e in che percentuale. Certo è che la casistica si amplia e in Italia sempre più pazienti vengono trattati”.

E i costi? Quando Federica Panicucci evidenzia che si tratta di una terapia accessibile anche dal punto di vista economico, Gringeri ribadisce: “Il costo è relativo: è difficile valutare il valore della donazione”. Sì, perché le immunoglobuline iperimmuni saranno prodotte da un ampio numero di persone – pari ai guariti. Ma la loro disponibilità sarà pari alla generosità del paziente stesso nel donare il proprio plasma.