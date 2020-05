Ctt nord, indetta selezione per l’assunzione di un conducente di autobus

La Ctt nord ha indetto una selezione per l’assunzione di conducenti di autobus.

Per partecipare è necessario il possesso dei seguenti requisiti all’atto della presentazione della domanda: patente De+Cqc per trasporto persone in corso di validità per l’esercizio della professione (solo per sede Elba sufficiente D+ CQC); solo i tirocinanti Ctt academy possono partecipare anche se non ancora in possesso dei titoli abilitanti; pieno godimento dei diritti civili e politici; non aver mai riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.

“Si tratta – commenta l’assessore del Comune di Massarosa, Elisabetta Puccinelli – di un’opportunità importante di lavoro, che arriva in un momento particolarmente difficile per diverse famiglie del territorio”.

Per consultare il bando completo e per inoltrare la domanda bisogna compilare un apposito form online entro il 10 maggio.