Esce dalla terapia intensiva, la famiglia ai sanitari: “Siete i nostri angeli custodi”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo integralmente una lettera di ringraziamento ai sanitari dell’ospedale San Luca durante l’emergenza coronavirus.

“Anima che ti opponi a te stessa,

contro questo tormento invisibile fai rumore.

La tua vita non è una scommessa,

desidera di vincere con amore”

Carissimi operatori della terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive dell’ospedale San Luca di Lucca, a voi la nostra infinita gratitudine e un sentito ringraziamento per l’assistenza fornita a Carlo Matteucci.

Avvenimenti apparentemente distanti sono destinati a stravolgere ogni certezza. Bisognerebbe imparare ad essere pronti a tutto ma la realtà si presenta come questo tempo impercettibile. Parole ed emozioni si sono spente all’interno della nostra famiglia quando il messaggio di Carlo “devo essere trasferito in terapia intensiva” penetrò i muri delle nostre case. In poche ore il senso della vita si perse, ogni giorno aspettando domani, aggrappati alla Fede e affidati al vostro personale. Avete dimostrato grandi capacità professionali e umanitarie al di là di ogni aspettativa anche quando un infelice finale sembrava segnato. Ci avete aiutato a riscrivere la nostra storia, siete stati le nostre braccia, i nostri occhi, il nostro spirito. Vi auguriamo il meglio, vi auguriamo che questi arcobaleni siano la vostra forza poiché, continuaiamo a ripeterlo, siete i nostri angeli custodi.

Grazie e ancora grazie, in questo legame che ci unirà per sempre, un caloroso abbraccio

Carlo e famiglia Matteucci