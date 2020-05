Lampione fuori uso. Residenti della Fraga chiedono l’intervento del Comune

Dopo diversi appelli all’amministrazione comunale di Capannori, sono delusi e sconfortati gli abitanti della zona della Fraga a Marlia. I residenti della zona infatti, oltre alle carenze croniche di parcheggi e di un traffico che genera spesso e volentieri incidenti anche di un certo rilievo, lamentano il mancato funzionamento di un lampione che dovrebbe illuminare l’incrocio detto “del botto” per la sua alta percentuale di scontri.

“Il lampione, numerato 1243, è spento da diversi giorni. Tante le telefonate andate a vuoto, compresa quella al cantoniere di paese che, almeno per il momento, non si è visto sulla Fraga – fanno sapere gli interessati -. A proposito del torrente poi, la vegetazione interna ha registrato una notevole crescita e sarebbe necessaria anche una ripulitura per motivi igienici e anche idrogeologici, visto l’ingrossamento della portata delle acque che segue ogni precipitazione più elevata del solito”.