Montemagni (Lega): “Prevedere agevolazioni per l’attività venatoria”

Un contributo a favore di chi svolge attività venatoria. A richiederlo è Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega. “La pandemia sta creando grossi problemi pure a chi pratica la caccia e quindi non possiamo che condividere il pressante appello di chi si dedica all’attività venatoria, che chiede alla Regione delle concrete agevolazioni – afferma Montemagni -. Ricordiamo altresì che in Commissione giace, tra l’altro, una nostra proposta che prevede un cosiddetto ‘anno bianco fiscale‘ per tutti”.

“Facendo dunque tesoro delle giuste istanze dei cacciatori – prosegue il consigliere – abbiamo quindi predisposto un atto in cui chiediamo espressamente alla Giunta regionale di ridurre in modo significativo i costi d’iscrizione agli Atc, azzerandoli per gli under 25. Inoltre è doveroso, secondo noi, consentire a chi pratica l’attività venatoria, fermo restando tutte le idonee precauzioni in termini di sicurezza, di poter portare i cani in appositi quagliodromi“.

“Nel documento che presenteremo in Aula – sottolinea la rappresentante del Carroccio – facciamo, poi, specifico riferimento anche alla necessità di varare tempestivamente delle chiare ed esaurienti direttive al fine di consentire l’accesso ai boschi da parte di quei cittadini che vogliono dedicarsi alla raccolta, ad esempio, dei frutti di bosco”.

“Crediamo – conclude Montemagni – che le giuste richieste dei tanti appassionati della caccia debbano essere totalmente accolte; chi caccia, è bene menzionarlo, svolge anche un compito socialmente utile, poichè aiuta a far sì che determinate aree, scarsamente frequentate, rimangano pulite”.