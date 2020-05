Cimiteri a Capannori, prosegue la polemica. Interviene il capogruppo della Lega, Salvadore Bartolomei, che segnala il degrado al cimitero di Lunata.

“Che i nostri cimiteri siano in queste condizioni non è accettabile, non è civile – dice Bartolomei – Come non è accettabile che l’amministrazione comunale taccia, che non si scusi, che non parli , che non spieghi. Che non dica perché dopo due mesi di forzata assenza, i nostri cittadini si debbano trovare davanti queste immagini. Uno spettacolo indegno e doloroso. Per i tanti che si sono fidati, che speravano che durante la loro assenza qualcuno evitasse di arrivare al degrado”.

“Tanto valeva tenerli chiusi ancora qualche giorno, i cimiteri – dice Bartolomei – Invece di quel comunicato del 2 maggio, in cui si annunciava un piano di manutenzione straordinario, con l’unico scopo, evidentemente, di mettere le mani avanti. Sarebbe stato meglio evitare questo triste spettacolo e prendersi qualche giorno di tempo, per ripristinare un minimo di decoro. E riaprire con qualche giorno di ritardo. Non sarebbe stato giusto, ma sì, di fronte a questo schifo, sarebbe stato meglio“.