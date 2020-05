Emergenza, da Ds Smith 11mila euro per l’ospedale San Luca

Il fornitore leader di soluzioni di packaging sostenibile Ds Smith ha effettuato nei giorni scorsi una donazione di 11 mila euro all’ospedale San Luca. La cifra donata sarà destinata all’acquisto due 2 ecografi palmari.

“Vogliamo esprimere il nostro supporto a sostegno delle iniziative messo in atto dall’ospedale San Luca in questo momento di pandemia – ha commentato Fabio Lombardi, general manager dell’impianto di Ds Smith di Porcari – nella fiducia di creare assieme un futuro migliore. In questa crisi la nostra priorità è stata la salute e il benessere dei nostri dipendenti. Ma siamo comunque rimasti focalizzati sul supporto di tutti i clienti, dando sostegno in particolar modo ai fornitori di beni essenziali come prodotti alimentari, medici e igienici”.