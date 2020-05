Il sindaco: “Covid, in futuro pazienti solo a Campo di Marte”

In futuro, se dovesse esserci ancora bisogno, sarà il Campo di Marte il punto di riferimento per l’emergenza covid, mentre il S. Luca tornerà gradualmente alla attività ordinaria. Lo ha detto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, questo pomeriggio (6 maggio) al consiglio comunale in video conferenza, nel rispondere ad una interrogazione presentata dal consigliere di Siamo Lucca, Alessandro Di Vito, sull’utilizzo del pronto soccorso del San Luca durante l’emergenza.

“Attualmente – ha spiegato il primo cittadino – la struttura ospedaliera è impegnata al 20% della disponibilità. Non ci sono stati problemi rilevanti sulla salute del personale. Per il futuro l’emergenza Covid deve essere affrontata a Campo di Marte mentre San Luca deve tornare ad ospedale normale”.

Il primo cittadino, che per altro fa parte dell’organo di indirizzo della Asl Toscana nord ovest, ha anche lanciato una proposta per realizzare a Pisa un polo di riferimento per tutta l’area per la cura dei malati covid, individuando anche due possibili collocazioni: o all’interno dell’ospedale di Cisanello, in una struttura nota come “Piccolo Spallanzani”, o nel vecchio ospedale Santa Chiara, tuttora adibito a uso sanitario.