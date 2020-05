La denuncia di un residente: “In degrado l’area ex Asl di Monte San Quirico”

Degrado, incuria e il sospetto anche di un giro di spaccio. E’ la segnalazione di un abitante della zona dove si trovava l’ex direzione sanitaria dell’Asl in via dei Bruschini a Monte San Quirico.

“Vivo da circa tre anni in questa località – racconta il residente – e dal 10 marzo per ovvi motivi sono costretto a restare a casa. La fortuna vuole che uscendo dal cancello posso percorrere qualche centinaia di metri al fine di mera attività fisica. Molto spesso percorro la salita dell’Asl così comunemente chiamata. Recentemente ho notato anche un evidente giro di spaccio nel campo adiacente facente parte del complesso. Arrivano, si nascondono nel complesso e così via. Non per ultimo è uno spreco vedere un parco ed una struttura completamente lasciata al degrado invece che incentivare una pulizia ed ordine che potrebbe esser utilizzato per svago dalla comunità lucchese”.