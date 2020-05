Ok alla vendita ad un privato di un’area lungo viale Luporini

Il Consiglio comunale di Lucca ha dato il via libera in seduta in videoconferenza alla vendita ad un privato di una piccola area situata nei pressi del viale Luporini a Sant’Anna. Si tratta del residuo di un esproprio effettuato nel 1957 per la realizzazione di viale Luporini ma non utilizzato, nemmeno per i lavori più recenti per la realizzazione della pista ciclopedonale.

Un privato, che già fa uso dell’area, ha chiesto di poter procedere all’acquisto per una cifra complessiva di 6mila euro. Le spesse per il passaggio della proprietà sono tutte a carico dell’acquirente.