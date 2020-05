Ordinanze, l’attacco di Mugnai e Marchetti (Fi) a Rossi: “Un record di 52 in soli due mesi”

“In dieci anni da governatore non è riuscito a fare un piano rifiuti né un’opera pubblica di un qualche spessore. In compenso in due mesi di emergenza coronavirus Enrico Rossi ha prodotto 52 ordinanze, un numero inferiore solo a quello della Regione Abruzzo”. E’ questo l’attacco che arriva dai vertici toscani di Forza Italia, con il coordinatore regionale Stefano Mugnai e il capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

“A causa della sua smania di protagonismo – affermano Mugnai e Marchetti – Rossi ci ha investito con un autentico tsunami di ordinanze, 52 in tutto. Di più ne ha prodotte solo la Regione Abruzzo, con 54 provvedimenti. Al contrario la Lombardia, regione più colpita, ha varato 11 ordinanze, 20 il Veneto, così come l’Emilia Romagna, 34 il Lazio. Alcune ordinanze sono state emesse per annullarne di precedenti mentre altre hanno imposto misure assurde che poi Rossi ha dovuto abbandonare, come il metro e 80 centimetri di distanza sociale. Nella classifica dei provvedimenti regionali, poi, la Toscana si ritrova fanalino di coda per stanziamenti regionali e descrizione bandi e misure locali con un’emissione di 3 euro di aiuti pro capite. Lo sbilanciamento è davvero inaccettabile”.