Pietrasanta, l’iniziativa ‘Spesa sospesa’ va avanti fino al 31 maggio

A Pietrasanta la Spesa sospesa va avanti fino al 31 maggio. Sarà quindi possibile donare uno o cinque euro alla cassa della Coop di via del Crocialetto e via Versilia a Tonfano per aiutare le famiglie in difficoltà della comunità. L’iniziativa messa in campo per dare risposte ai cittadini più fragili è promossa dall’assessorato al sociale di Elisa Bartoli e della Consulta del volontariato di Pietrasanta in collaborazione con Coop.

Le donazioni saranno convertite in buoni acquisto alimentari del valore del doppio rispetto alla donazione e andranno a sostenere le azioni sul territorio delle onlus Azzurra e il Grano. “C’è ancora tempo – spiega il vice sindaco ed assessore al sociale Bartoli – per aiutare il prossimo. Ringraziamo Coop per averci convolto nell’iniziativa con l’obiettivo, condiviso ed unanime di sostenere le famiglie in questo momento di grande difficoltà sociale”.

Il Comune di Pietrasanta ha inoltre attivato un fondo di solidarietà alimentare a cui cittadini ed imprese possono fare donazione. L’Iban è IT45-X0503470220000000000889 intestato a Comune di Pietrasanta Don-Sost-Alim.