Resta chiuso il chiostro del mercato del Carmine

Resterà chiuso, fino a nuova disposizione, il chiostro coperto del Mercato del Carmine di Lucca, per il rischio che si creino assembramenti. Così ha deciso l’amministrazione comunale prorogando fino a nuove determinazioni il divieto di accesso all’area. Sarà, ovviamente, consentito il passaggio per recarsi ai negozi dell’area ma sarà possibile accedervi soltanto da via Mordini.

Il nuovo dpcm del 26 aprile scorso, infatti, dà ai sindaci la possibilità dove non ci siano le garanzie per garantire il distanziamento di sicurezza di mantenere interdetti o chiusi alcuni spazi pubblici cittadini. Il mercato del Carmine è uno di questi. Per questo motivo è stato sospeso anche il servizio di custodia e portierato quotidiano, fino a quando non ci saranno gli estremi per garantire una riapertura al pubblico in sicurezza.