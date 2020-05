Tassa di soggiorno, entro il 30 giugno il pagamento della prima rata

Il coronavirus ha cancellato ogni forma di turismo, gli alberghi e le strutture ricettive sono ancora chiuse per effetto dell’ultimo dpcm per il contrasto del contagio. Sarà difficile recuperare le enormi perdite registrate dal settore finora, lamentano molti operatori e con essi i rappresentanti della categoria.

Il Comune di Lucca per venire incontro agli albergatori e ai titolari bed and breakfast o di affitti turistici, come noto, ha deciso di rinviare con delibera del 31 marzo scorso, il pagamento della prima rata dell’imposta di soggiorno dovuta per il 2020. Si tratta del prelievo relativo ai primi tre mesi dell’anno – gennaio, febbraio e marzo – già tuttavia in parte toccati dalla diffusione della pandemia, anche in provincia di Lucca.

Nondimeno, entro il 30 giugno prossimo è stato fissato il termine per il pagamento della tariffa. Tra poco meno di due mesi i titolari dovranno versare tramite bollettino o bonifico postale la rata.