Zappia (Lega): “Investimenti sulle strade a Capannori, solo belle parole”

Lavori alle strade di Capannori, per il consigliere della Lega, Bruno Zappia, sono solo “belle parole” l’investimento di 40mila euro annunciato dall’assessore Del Carlo.

“Cosa dirà a quei pedoni, ciclisti e automobilisti che da mesi e mesi che percorrono più volte al giorno la via Romana? – dice Zappia – Cosa dirà a quei pedoni, ciclisti e automobilisti che da anni aspettono che nelle traverse di via Martiri Lunatesi manca il completamento dell’asfalto? Cosa dirà ai pedoni di Segromigno in Piano che mancano i marciapiedi? E ai pedoni che camminano nei marciapiedi dissestate in via della Madonna? La via San Cristoforo che necessita manutenzione?”.

“La foto – commenta – è l’esempio eclatante che faranno le strisce ai margini della strada senza curarsi dell’asfalto in via della Chiesa a Borgonuovo. C’è un elenco infinito di strade, marciapiedi, da fare. L’amministrazione così mette la cravatta al maiale”.