Löwengrube riapre per il servizio di asporto e consegna a domicilio

Un’altra attività riapre per l’asporto e per la consegna a domicilio per tutti coloro che vorranno gustare le specialità. Da oggi Löwengrube, la realtà di via Carlo Del Prete specializzata nella gastronomia tedesca, riparte con la sua attività.

Da stasera (7 maggio), infatti, si potranno ordinare i piatti preferiti del menù del ristorante (dai taglieri, agli hamburger, agli hot dog fino alle specialità delle grigliate miste, del Löwencrispy e del Leberkäse) al numero di telefono 0583.55216.

Esiste anche una App dedicata (scaricabile qui), con la geolocalizzazione che indica automaticamente il ristorante più vicino, scaricabile per tutti i tipi di smartphone: ordinando con quella al primo ordine sarà possibile anche ricevere una sorpresa.

Oltre alle specialità gastronomiche sarà anche possibile scegliere la propria birra preferita, all’interno della vasta scelta del marchio che ha portato una ventata di novità nell’offerta enogastronomica cittadina.