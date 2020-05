“Scelgolocale”, la campagna social di Giovani per Viareggio per le imprese

“In questi giorni i commercianti, ristoratori, albergatori e balneari si sono uniti facendo sentire la loro voce affinché il governo metta in atto politiche economiche a sostegno di queste attività che stanno attraversando un momento difficile”, dice il gruppo Giovani per Viareggio che ha dato il via ad una campagna finalizzata ad incentivare i cittadini ad acquistare nelle piccole imprese locali.

“Come era prevedibile l’emergenza sanitaria si è trasformata in un’emergenza economica con tante attività, che a causa delle restrizioni imposte dai decreti volti a limitare la diffusione del contagio, rischiano di chiudere i battenti. Come Giovani per Viareggio – dice il gruppo – vogliamo dare il nostro contributo per far ripartire l’economia locale, dando avvio ad una campagna finalizzata ad incentivare i cittadini ad acquistare nelle piccole imprese locali: chi vorrà aderire potrà postare sui social network la foto di ciò che ha acquistato utilizzando l’hashtag #scelgolocale ed incentivando così altre persone a compiere la stessa scelta”.

“Pensiamo infatti che sia giusto, in attesa degli aiuti promessi dal Governo, dare un segnale di vicinanza a tutti coloro che in questo periodo stanno faticando per tenere in piedi le proprie attività lavorative”, conclude Giovani per Viareggio.