Seravezza, via ai lavori per i moduli prefabbricati per la primaria

Con l’avvio della fase 2 hanno riaperto e, in alcuni casi si stanno avviando a conclusione, i cantieri che nel pieno dell’emergenza covid-19 erano stati sospesi. Tra questi, i lavori per i nuovi moduli prefabbricati della primaria Calvino di Ripa, spazi che consentiranno di riorganizzare l’attività didattica nel plesso che ospita anche gli alunni della Frediani: “Gli interni sono praticamente pronti, mancano solo le ultime rifiniture agli impianti – spiega il sindaco di Seravezza, Riccardo Tarabella -. I moduli ci saranno consegnati entro questa settimana. Poi, quando il cortile sarà libero dalle attrezzature di cantiere, provvederemo a rimettere a posto l’area esterna, soprattutto per ripristinare le pavimentazioni. Sempre riguardo alle scuole, la settimana prossima approveremo in giunta il progetto esecutivo delle opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Salvatori di Basati, per le quali si andrà poi a gara. Lo stesso vale per la messa in sicurezza sismica della Munari di Querceta”, afferma.

“Ricordo che i tre interventi impegnano il Comune per una somma complessiva di 925 mila euro (170 mila per i moduli di Ripa, 405 mila e 350 mila rispettivamente per la sismica di Basati e di Querceta) – dice il sindaco -. Le progettazioni esecutive per la messa in sicurezza delle altre scuole sono in corso di redazione da parte dei tecnici incaricati. Contiamo di licenziare entro fine giugno quelle relative alla Calvino di Ripa (618 mila euro, comprendente anche l’efficientamento energetico del plesso), alla Don Milani di Marzocchino (200 mila euro) e alla media Pea (circa 3,2 milioni di euro comprendenti anche l’adeguamento energetico del corpo aule e l’ampliamento della palestra). Già pronto invece il progetto esecutivo per la messa in sicurezza sismica del Municipio. Affidamento ed esecuzione dei lavori saranno snelliti dalla possibilità di realizzarli in contemporanea con quelli di efficientamento energetico del palazzo (complessivamente 2,1 milioni di euro). È ancora in corso – dice il sindaco Tarabella – causa emergenza covid-19, l’iter di affidamento dell’incarico progettuale per la nuova Frediani” (140 mila euro).

Tra gli interventi che questa settimana sono in dirittura d’arrivo c’è anche quello per dotare palazzo Mediceo e le scuderie Granducali, per una nuova illuminazione esterna. Come annunciato, il sistema di faretti a terra viene sostituito da un nuovo tipo di illuminazione sottogronda che garantisce anche un minor inquinamento luminoso dell’area. L’intervento per la climatizzazione degli interni di palazzo Mediceo slitta invece al mese di ottobre.

Riguardo ai cimiteri, parte entro fine maggio il primo stralcio della pavimentazione di Querceta (dal vialetto centrale verso monte), affidato alla Edil.co di Capezzano Pianore. Resta ancora bloccata, per l’impossibilità di compiere sopralluoghi, la gara per l’assegnazione delle analoghe opere previste nel camposanto di Seravezza. Si procederà non appena sarà ulteriormente allentato il lockdown. La somma stanziata dall’amministrazione per i due interventi è di 160 mila euro.