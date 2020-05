Stazzema, bando per contributi straordinari per l’affitto

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Stazzema l’avviso di interesse pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid 19.

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni previsti dall’avviso, in particolare coloro che hanno residenza nel Comune di Stazzema e siano titolari di un contratto di locazione con Isee non superiore a 28mila e 684,36 euro per l’anno 2019.

La misura straordinaria va incontro a coloro che per cause riconducibili alla emergenza Covid abbiano subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30 (trenta per cento).

Il contributo potrà coprire al massimo il 50 per cento del canone di locazione, in misura non superiore a 300 euro al mese per i comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa e 250 euro al mese per i comuni non ad alta tensione abitativa, in base alle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Stazzema o al servizio anagrafe del Comune di Stazzema previo appuntamento, chiamando il numero 0584.775214/15. La domanda debitamente compilata dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 maggio, nelle modalità previste dall’avviso: “Abbiamo attivato come gli altri comuni – commenta il vicesindaco Alessandro Pelagatti -, questa misura straordinaria per venire incontro a coloro che con l’emergenza Covid hanno visto ridotta la propria capacità economica. Abbiamo sempre detto che non lasceremo solo nessuno e questo resta il proposito”.