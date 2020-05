Montemagni: “Guanti monouso quasi introvabili, istituzioni corrano ai ripari”

“Si fa presto a rendere obbligatori determinati dispositivi di sicurezza ma se per trovare mascherine ed ora anche i guanti, i cittadini devono dare vita ad una quotidiana caccia al tesoro allora c’è qualcosa che non torna”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, che continua: “Facile fare ordinanze o affini che dovrebbero essere seguite alla lettera dalle persone che, disorientate ed anche un po’ arrabbiate, si sono ritrovate a fare attese infinite per conquistare le agognate mascherine per poi essere costrette a tornare a casa senza aver raggiunto l’obiettivo”.

“Pare – precisa l’esponente leghista – che ora sia la volta dei guanti monouso a rendere complicata la vita dei toscani; molto difficilmente reperibili nei supermercati, praticamente assenti anche in diverse farmacie, rischiamo seriamente di vedersi innescata una problematica infinita. Bisogna quindi correre immediatamente ai ripari, anche perchè, visto che sono usa e getta, ne serviranno quantità enormi. Invitiamo, pertanto – conclude Elisa Montemagni – le Istituzioni ad attivarsi tempestivamente in tal senso per evitare che i cittadini debbano ritrovarsi a mani nude contro il Coronavirus”.