Pesca sportiva, riaprono i laghetti di Lammari

Domani (sabato 9) riaprono i Laghetti di Lammari per la pesca sportiva. A dare la notizia il sindaco Luca Menesini: “Ho ricevuto comunicazione ufficiale dal presidente dei laghi Isola Bassa Carlo Chines di Lammari”, scrive.

“L’accesso – spiega Menesini – è consentito ai soli tesserati Fipsas.L’accesso alla struttura è consentito soltanto in forma individuale, è possibile l’accompagnamento nel caso di minori o di persona non completamente autosufficiente. Per poter andare è obbligatoria la prenotazione, in modo che gli ingressi possano essere regolamentati per un massimo di 30 pescatori a turno”.

Per prenotare bisogna utilizzare il gruppo Whatsapp Laghi Carlo Chines Lammari. I turni sono così suddivisi: il primo turno dalle 7 alle 12; il secondo turno dalle 14 alle 19.

“Occorre portarsi dietro la mascherina – conclude il sindaco – perchè nel caso di avvicinamento ad altri utenti andrà indossata. Un altro piccolo passo verso la normalità”.