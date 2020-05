Proseguono le messe in streaming presiedute da monsignor Giulietti

Continuano le celebrazioni eucaristiche presiedute da monsignor Paolo Giulietti trasmesse in diretta su NoiTv (canale 10 digitale terrestre) e in streaming anche sulla pagina Facebook della diocesi.

Questo il programma delle prossime celebrazioni domenicali: domani (9 maggio) alle 17 dalla cappella dell’istituto De Sortis di Viareggio con le Suore di Santa Marta, messa per la quinta domenica di Pasqua; sabato 16 maggio alle 17 dalla cappella della casa generalizia della Pia Società del Santo Nome di Dio di Porcari messa per la sesta domenica di Pasqua.

Come noto da lunedì 18 maggio, con il protocollo firmato da Cei e governo ieri (7 maggio), torneranno le messe con il popolo secondo le condizioni stabilite. In attesa di quella data continuano anche le iniziative online, per ciò che riguarda le celebrazioni eucaristiche, che sono nate in queste settimane in varie parrocchie della diocesi.