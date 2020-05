Sosta a pagamento, Confcommercio: “Non è una nostra richiesta”

Anche Confcommercio, così come Confesercenti, conferma di non aver richiesta al Comune la reintroduzione della sosta a pagamento.

“Non sappiamo – si legge in una nota congiunta di Confcommercio e Commissione Città di Lucca – se il sindaco (nel consiglio di mercoledì, ndr) si riferisse alle richieste presentate da commercianti singoli o da qualche altra associazione. Sappiamo però con precisione quali siano le richieste presentate da noi: in data 18 aprile è stato protocollato all’attenzione del sindaco e degli assessori di riferimento un lungo e dettagliato documento dove, a seguito di settimane di costante confronto con gli imprenditori del territorio, nell’esaminare la drammatica situazione economica, sociale e lavorativa venutasi a creare con l’emergenza sanitaria, ci facevamo interpreti delle istanze degli imprenditori stessi presentando una serie di richieste rivolte all’amministrazione comunale”.

“Un “pacchetto” complessivo – prosegue la nota – che al suo interno conteneva anche un capitolo specifico riguardante il settore dei parcheggi e della sosta. A tale proposito la lettera protocollata, citiamo testualmente, parlava di richiesta di “concessione, sia in centro storico che nei quartieri fuori dalle Mura altrettanto importanti commercialmente, di parcheggi gratuiti a fascia oraria o comunque dal costo irrisorio, così da garantire il ricambio delle auto”.

“Da parte nostra – insistono Confcommercio e Commissione – non è mai stata presentata dunque nessuna richiesta né di ripristino immediato della sosta a pagamento a partire dal 4 maggio, visto che l’emergenza è tutt’altro che conclusa, né tantomeno di ripristino a tariffa piena dei parcheggi a pagamento. Ma la situazione è in costante evoluzione e la nostra associazione continua comunque a lavorare a proposte migliorative per i nostri imprenditori, tanto è vero che appena lunedì scorso abbiamo protocollato un’altra lettera contenente una nuova e ulteriore proposta in tema di parcheggi, che adesso attendiamo venga valutata dall’amministrazione”.

“E proprio perché siamo di fronte a uno scenario mai visto prima – conclude la nota – dove le evoluzioni in corso d’opera sono continue, ribadiamo all’amministrazione anche l’idea di modificare le tariffe rientrate in vigore lunedì 4 maggio. Ovvero sia sostituendole con tariffe irrisorie sempre per il principio della rotazione nei parcheggi, per far sì cioè che ci sia ricambio di auto negli stalli blu e che questi non diventino posti utilizzati per una sosta permanente. Di questo siamo naturalmente disposti a parlare con l’amministrazione, presentando le nostre proposte”.