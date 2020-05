Sostegno alle imprese, opposizione Capannori chiede Consiglio straordinario

Consiglio comunale straordinario a Capannori, a richiederlo è l’opposizione.

“In data odierna, infatti – dice una nota congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Movimento Cinque Stelle – abbiamo protocollato una richiesta di consiglio straordinario e urgente affinchè il sindaco riferisca in ordine ai provvedimenti adottati e per sottoporre all’assise e al sindaco stesso le proposte che come forze politiche riteniamo utili per contrastare la crisi economica conseguente alla pandemia in corso con attenzione a commercio, turismo e strutture ricettive”.

“Nell’ultimo consiglio comunale – prosegue la nota – dopo che la maggioranza ha bocciato la nostra richiesta di approvare un ordine del giorno per la riapertura anticipata degli esercizi commerciali, avevamo infatti ricevuto rassicurazioni sull’imminente convocazione di una capigruppo e di un nuovo consiglio comunale per trattare di questo importante tema”.

“Abbiamo dato all’amministrazione più di una settimana di tempo, ma le promesse ancora una volta si sono rivelate parole al vento – conclude la nota – Da qui, l’iniziativa condivisa da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle nel convocare per propria volontà un consiglio comunale apposito dove finalmente potremo dare alcune risposte ai tanti commercianti, ristoratori, operatori del settore turismo del nostro territorio. A questo punto, la convocazione del consiglio diventa obbligatoria per la maggioranza”.