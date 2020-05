Il Rotary Club Versilia dona buoni spesa alle famiglie di Pietrasanta

Duemila euro di buoni spesa dal Rotary Club Viareggio Versilia per la famiglie in difficoltà del Comune di Pietrasanta. E’ il frutto della grande mobilitazione nazionale che ha coinvolto 66 Rotary Club della Toscana, con l’ausilio dei giovani del Rotaract, per aiutare le loro comunità ad affrontare la pandemia del Coronavirus in quella che è stata definita una sfida senza precedenti. Il Rotary Club Viareggio Versilia ha donato complessivamente ai sette comuni della costa 11 mila euro. Stati il vice sindaco, Elisa Bartoli insieme all’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci e al presidente della Consulta del colontariato, Andrea Galeotti a ricevere la donazione a nome del Rotary Club dalle mani del presidente, Marina Gridelli.

“Ringrazio di cuore, a nome di tutta la comunità, il Rotary Club Viareggio Versilia ed il suo Presidente che anche in questa occasione di grandissima emergenza ha dimostrato di essere una realtà molto vicina alla nostra comunità. – spiega Cosci – I buoni spesa ci consentiranno di continuare a dare risposte a quelle famiglie che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono in forte sofferenza. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che in questi mesi hanno contribuito a dare risposte essenziali a tante famiglie come il Consorzio Mare Versilia e la Banca del Credito Cooperativo e tante altre così come la nostra Consulta del volontariato per lo straordinario lavoro di coordinamento ed organizzazione. La solidarietà è un’arma potentissima che nemmeno il coronavirus può battere”.