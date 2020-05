Associazione QuattroquArti, un video con gli allievi per la Festa dell’Europa

Ieri (9 maggio) l’associazione culturale QuattroquArti, in occasione della Festa dell’Europa avrebbe dovuto festeggiare con gli allievi con un concerto patrocinato dal Comune di Lucca.

Visto il lockdown, però, con i ragazzi, di età compresa fra i 7 e i 49 anni, la festa si è trasportata on line con un video dal titolo Con la Musica e l’arte progettiamo il domani in cui le immagini che scorrono accompagnano i loro pensieri, facendo comprendere come, in questo periodo difficile di riposo “forzato” la musica lì ha aiutati e sostenuti dando loro la speranza e la voglia di progettare il domani.

Nelle loro parole si percepisce quanto la musica e l’arte abbiano il potere di unire, ricordando che oggi più che mai è proprio nella unità e nella coesione che l’Europa può rafforzarsi e rinascere.

Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Lucca che lo ha condiviso sulla propria pagina.