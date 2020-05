Fiorini (Fdi Viareggio): “Serve un patto per la sicurezza”

Un appello a tutte le parti politiche e sociali, a stringere un patto per la sicurezza. A lanciarlo è il vicepresidente di Fratelli d’Italia di Viareggio, Augusto Fiorini.

“La sicurezza e l’ordine saranno necessari, nella prossima realtà quotidiana – dice – Dimostriamo con i fatti il nostro interesse verso la città e i suoi abitanti. La mia petizione vuole essere una proposta ad elaborare un piano straordinario di controllo del territorio, chiederemo un intervento con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine, per monitorare le zone maggiormente sensibili nel nostro territorio, le piazze di spaccio, gli immobili abbandonati, le pinete, le zone a rischio e il problema della prostituzione, che specie a Torre del Lago ha raggiunto numeri insostenibili”.

“Il tema della sicurezza urbana è al centro dei problemi da risolvere per Fdi e per i cittadini – prosegue – Dobbiamo insistere per un’urgente riunione del comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ed è per questo che organizzerò un incontro partecipativo invitando associazioni e responsabili della sicurezza. Saranno predisposti gazebo a Viareggio e Torre del Lago per raccogliere firme a favore della nostra petizione (appena la situazione ce lo permette). Le firme raccolte saranno poi consegnate al prefetto di Lucca”.

“Il fenomeno dei furti, prostituzione, rapine e spaccio – chiude Foorini – sono in costante aumento su tutto il territorio, questo ha creato un clima di paure e timori in città, scoraggiando anche il turismo. Chiederemo un aumento consistente di personale e mezzi per le nostre forze dell’ordine. Anche la collaborazione dei cittadini tutti è di estrema importanza. Questa petizione ci è particolarmente a cuore perché interessa tutti noi. È giunto il momento di agire“.