The Versilia Lifestyle, terzo appuntamento con il ciclo di incontri ‘L’antivirus’

Una Versilia unita, che vada oltre i confini e divisioni territoriali, è quella a cui aspira The Versilia Lifestyle, periodico che da tre anni racconta le eccellenze del territorio unendo sotto lo stesso tetto imprenditori, eventi, attività, artisti e amarcord di uno spicchio di terra che da oltre un secolo detta mode e tendenze nel panorama nazionale e non solo.

Nell’attesa dell’uscita del numero estivo, la testata diretta dai giornalisti Isotta Boccassini e Lodovico Poschi Meuron ha aperto un dibattito in concomitanza con l’emergenza Covid. Sono numerose infatti le attività versiliesi che versano in gravi difficoltà, che chiedono al governo non solo protocolli da seguire, ma anche un sostegno di tipo economico onde evitare il collasso.

Ed è proprio per dar voce a queste realtà, che ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 sulla pagina facebook The Versilia Lifestyle vanno in diretta incontri e approfondimenti.

Dopo il successo di giovedì scorso, incontro durante il quale si è parlato di locali notturni e spiagge con Alessandro Mazzucco patron di Ostras Beach Club e Mario Cambiaggio amministratore di Twiga Beach Club, domani (11 maggio) ospiti della diretta Ristorazione: tra dovere e rivoluzione saranno altri due volti noti: Gaio Giannelli patron del ristorante Il Pozzo di Bugia, e Davide Stefanelli del ristorante Franco Mare.

Il settore della ristorazione è infatti uno di quelli più colpiti e discussi durante questa emergenza, e il giornalista Marco Bellentani ne parlerà con i due attesi ospiti. Possibilità per i follower di fare domande in diretta.

Altri appuntamenti da non perdere: giovedì 14 maggio Bellentani intervisterà Simone Andreani titolare del cocktail bar Bar’t di Pietrasanta e Maurizio Venturini del Sambar di Tonfano.

E ancora, lunedì 18 si parlerà di una nuova promozione per il territorio con il Seo e marketing specialist di fama nazionale Luca Bartoli; giovedì 21 con la wedding planner versiliese Glenda Marradi si affronterà lo scottante tema dei matrimoni; mentre lunedì 25 ospiti saranno i presidenti delle fondazioni Versiliana e Villa Bertelli Alfredo Benedetti ed Ermindo Tucci.

Chiude il mese di maggio giovedì 28 la giornalista Beatrice Fornaciari che parlerà di arte, ripartenza ed eventi con la nota gallerista Patrizia Grigolini e il gioielliere Filippo Cassetti.