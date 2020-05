Vagli, la figlia dell’ex sindaco: “Nel 2021 il lago sarà nuovamente svuotato”

Lorenza Giorgi, la figlia dell’ex sindaco Giorgi, il primo cittadino dell’ultimo svuotamento del lago di Vagli del 1994 questa mattina ha lanciato un annuncio bomba tramite i social: “Vi informo – dice – che da fonti certe so che nel 2021 verrà svuotato il lago di Vagli”.

Nel post si legge: “L’ultima volta è stato svuotato nel 1994 quando mio padre era sindaco. Grazie al suo impegno e alle numerosissime iniziative che, con fatica, era riuscito a mettere in piedi, in una sola estate il paese di Vagli ha accolto più di un milione di persone”.

Nel post non manca un auspicio della giovane vaglina che studia ingegneria edile-architettura a Pisa: “Nel 1994 mio padre mi racconta che fu difficile attirare un così grande numero di persone e che tutto fu fatto senza oneri a carico dell’amministrazione (oltre a quelli di ordinaria rappresentanza di un piccolo comune). Mi auguro che il prossimo anno, forti della passata esperienza di cui tutti hanno un bellissimo ricordo e con l’aiuto dei social network, che danno una grossa mano in fatto di comunicazione, si riesca a ripetere e a superare il grande successo, con altrettanta oculatezza”.

In chiusura del post una nota critica: “In questi anni si è fatto poco per il turismo, nonostante le opere realizzate molte attività hanno chiuso e di questo mi dispiaccio, soprattutto per la mia comunità a cui sono molto legata”.