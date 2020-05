Dai saldi alle sanificazioni, negozi a confronto con il direttore nazionale Federmoda

E’ un appuntamento informativo molto importante quello organizzato da Confcommercio imprese per l’Italia delle province di Lucca e Massa Carrara per mercoledì (13 maggio) alle 15, momento in cui sulla pagina Facebook dell’associazione si svolgerà una diretta con il direttore nazionale di Federmoda Confcommercio Massimo Torti, il quale parlerà di temi più che mai attuali per la categoria dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori come quelli dei saldi, degli affitti e delle sanificazioni.

Nella circostanza Torti fornirà importanti chiarimenti su temi più che mai di stretta attualità e sui quali – a partire dal discorso delle sanificazioni, in questo caso non solo dei locali, ma anche degli oggetti in vendita – regna molta confusione e incertezza fra i commercianti. Tutti coloro che abbiano dei quesiti da sottoporre al direttore nazionale di Federmoda possono sin da ora inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica giovanninisara@confcommercio.lu.ir, in modo così da poter programmare al meglio la scaletta degli argomenti da toccare.

“Credo – afferma Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara – che si tratta di una opportunità informativa assolutamente da non perdere, non solo per i colleghi del nostro settore. Chiaro che il tema dei saldi sia più settoriale e rivolto ad alcune specifiche categorie merceologiche, ma altri argomenti come quelli delle sanificazioni e degli affitti interessano invece un po’ tutti i commercianti, ragion per cui invito tutti i colleghi a collegarsi mercoledì e partecipare alla diretta Facebook”. “In questa fase – termina Lanza – noi imprenditori siamo bombardati da una quantità industriale di informazioni, spesso inesatte e fuorvianti, che generano ancor più confusione. Ecco perché diventa oltremodo importante confrontarsi con fonti ufficiali e autorevoli come il direttore nazionale di Federmoda”.