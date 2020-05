Pietrasanta, quasi raddoppiata la richiesta di aiuti alimentari

Sono quasi raddoppiate le famiglie e i cittadini di Pietrasanta che hanno fatto richiesta e beneficiato dei pacchi alimentari erogati dalle associazioni onlus Azzurra e il Grano. Rispetto al periodo precedente l’emergenza sanitaria, dove i nuclei familiari che periodicamente ricevevano il pacco alimentare erano 183 (549 persone), oggi sono 331 (993 persone). A tracciare un bilancio sono gli assessorati al sociale e all’associazionismo del Comune di Pietrasanta insieme alla Consulta del volontariato cittadina.

“Abbiamo utilizzato due linee per garantire il sostegno alimentare alle famiglie della comunità in difficoltà a causa del lockdown – spiega l’assessora Elisa Bartoli -. La prima attraverso il fondo di solidarietà alimentare e l’erogazione dei buoni spesa di cui hanno beneficiato 420 nuclei famiglia, l’altra attraverso la rete delle onlus Azzurra e il Grano che operano in questo settore da tanti anni. Chi ha ricevuto buoni spesa non ha ricevuto i pacchi alimentari e vice versa. Grazie a questo criterio siamo riusciti a dare risposte a quasi 1500 cittadini che tradotti in nuclei sono circa 700 famiglie. Tutto questo è stato possibile attraverso il coordinamento di tutti gli attori del nostro territorio, dai nostri servizi sociali per quanto riguarda i buoni alle associazioni e alla Consulta del volontariato che ci hanno permesso di essere concreti e rapidi nel mettere in condizioni le famiglie di avere quanto necessario dal punto di vista alimentare”.

“Il Covid ha creato una nuova categoria di poveri – spiega ancora la Bartoli -. Si tratta principalmente di precari, autonomi, stagionali. Famiglie che dalla mattina alla sera si sono ritrovate, probabilmente per la prima volta nella loro vita, in sofferenza. La nostra amministrazione è riuscita a dare risposte a tutti. C’è stata una grande solidarietà. Ringrazio Azzurra e il Grano per il supporto e l’esperienza e tutti coloro che in questi mesi hanno donato cibo e contributi per acquistare i prodotti alimentari. Pietrasanta ha dimostrato, anche in questa occasione, di essere una comunità straordinaria e solidale”.