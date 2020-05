Ztl e sosta, Vcs: “Dal primo giugno si torni alle vecchie regole”

Parcheggi a pagamento e varchi di accesso alla Ztl. Le decisioni per far fronte all’emergenza prese dall’amministrazione comunale in merito alla mobilità dentro le Mura stanno facendo discutere. Sulla questione interviene anche il comitato Vivere il centro storico, che lancia una proposta: “Dal primo giugno tornare alle vecchie regole”.

“I parcheggi blu sono nuovamente a pagamento dallo scorso 5 maggio – spiega Vcs -. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, a suo dire, dietro esplicita richiesta delle due principali associazioni di commercianti, Confcommercio e Confesercenti. Peccato però che i chiamati in causa, si siano affrettati a smentire il primo cittadino. Come comitato, al di là di ogni valutazione politica di merito, non possiamo esimerci da una semplice riflessione che vada nell’interesse comune. Se è vero, come sembra, che per sostare negli stalli blu si pagheranno cifre poco più che simboliche, prossime alla totale gratuità, perché continuare con la decisione di tenere aperti i varchi della Ztl, almeno sino al prossimo agosto? Ci sembrerebbe più logico tornare, da subito, alla chiusura dei varchi di accesso alla Ztl, eliminando una situazione dubbia che non porterà nessun concreto risultato economico. Consapevoli, comunque, delle difficoltà del momento, anche con riguardo ad un ragionevole e comprensibile periodo di rodaggio necessario per la ripartenza, proponiamo il 1 giugno come data in cui tornare alle vecchie regole, nell’interesse di tutti, operatori economici, turisti e residenti”.