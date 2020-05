A Capannori suolo pubblico gratuito anche per i negozi

A Capannori quest’anno il suolo pubblico sarà gratuito anche per tutti i negozi. L’amministrazione Menesini ha infatti deciso di estendere al commercio in sede fissa la misura già annunciata che era riferita a bar, ristoranti e pizzerie e ai banchi del mercato dei settori merceologici chiusi per decreto del governo. Misura che, fra l’altro, è stata potenziata, visto che sarà valida dal primo gennaio al 31 dicembre 2020 e non riguarderà solo gli spazi esterni già in uso, ma interesserà anche le richieste di nuove occupazioni o di ampliamento. L’obiettivo è quello di sostenere il settore, uno dei più toccati dalla crisi e facilitare il rispetto delle norme di sicurezza dell’emergenza sanitaria del territorio.

“Il commercio è uno dei settori vitali del territorio, che in larga parte è svolto da realtà di piccole e medie dimensioni, spesso a conduzione familiare – spiega l’assessore al bilancio, Ilaria Carmassi -. Questa significativa misura serve quindi da aiuto e da stimolo per la ripartenza di un comparto che ha visto ingenti perdite a causa della chiusura forzata per decreti del governo, che ha interessato molte attività. Una delle questioni chiave della fase 2, anche alla luce delle riaperture del 18 maggio, è quella della sicurezza. Il distanziamento sociale si traduce nell’esigenza di avere spazi più ampi a disposizione. Ecco perché la nostra amministrazione comunale, nell’ambito di un percorso con le associazioni di categoria e i rappresentanti del settore, ha deciso l’azzeramento del canone di occupazione del suolo pubblico per negozi, bar, ristoranti e pizzerie”.

“Questa azione concreta – dice l’assessore – riguarderà anche chi finora non occupava il suolo pubblico e chi vuole espandersi, magari come misura di sicurezza. Rappresenta quindi un valido incentivo e supporto. Il suolo pubblico gratuito si aggiunge alle altre scelte da noi già attuate, come il rinvio delle scadenze comunali al 30 settembre, fra cui l’imposta di pubblicità, e il sostegno al pagamento delle bollette dei rifiuti mediante la sospensione della Tari per i giorni di chiusura dell’attività”.

L’azzeramento del canone di occupazione del suolo pubblico dal primo gennaio al 31 dicembre riguarderà anche ristoranti, bar e pizzerie e banchi del mercato chiusi per decreto. Per quanto riguarda i banchi del mercato del settore alimentare, invece, sempre nello stesso periodo ci sarà una riduzione del 50 per cento del canone. Chi ha già provveduto a pagare manterrà il credito per il 2021.