Centro di aggregazione di Altopascio dona piantine al Villaggio del Fanciullo

Insieme per continuare a crescere. È questo il messaggio che le ragazze e i ragazzi del Centro di aggregazione di Altopascio e i ragazzi del Villaggio del Fanciullo di Lucca trasmettono all’intera comunità. Loro, infatti, grazie a un gioco di squadra, si sono resi protagonisti di un piccolo e significativo progetto di solidarietà e collaborazione.

Tutto inizia qualche mese fa, quando i ragazzi del centro di aggregazione Il Magico Mondo di Altopascio hanno avviato un progetto educativo, che li ha visti impegnati a curare e coltivare piantine da orto in vasetti di riciclo, unendo così l’amore per la terra e per la filiera corta all’attenzione per l’ambiente e per il riuso.

Una volta pronte, le piantine sarebbero state sistemate nell’orto urbano della Paduletta, in via Regione Emilia-Romagna. Questo, però, non è stato possibile: a causa del Covid-19, infatti, anche le attività del centro di aggregazione giovanile altopascese sono state sospese.

Così, i ragazzi, anziché abbandonare il progetto, hanno deciso di donare ai loro coetanei del Villaggio del Fanciullo le piantine, affinché siano loro a portare a termine il progetto.

Un passaggio di testimone nel segno della solidarietà.