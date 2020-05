Difficoltà di accesso alle isole ecologiche di Ascit, scatta l’interrogazione

Ascit, interrogazione sulle isole ecologiche a firma dei capigruppo di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Matteo Scannerini e Matteo Petrini.

“L’emergenza Covid-19 – dicono – ha comportato la chiusura delle isole ecologiche, che sono tornate accessibili dal 7 maggio, su appuntamento. Tale situazione ha comportato un accumulo dei rifiuti, dagli sfalci e potature, fino agli ingombranti frutto di interventi di pulizia straordinaria derivanti dalla necessaria permanenza presso le abitazioni. Non è un mistero che molti cittadini abbiano approfittato del lockdown per “ripulire”; adesso però c’è bisogno di smaltire”.

“Fatto sta che, al momento di prendere l’appuntamento per potersi recare all’isola di turno – dicono i promotori – i problemi di linea sono stati numerosi. Molte persone non sono riuscite a parlare con l’operatore, o ciò ha richiesto numerosi tentativi. Inoltre ci sono altri punti poco chiari. Perché, ad esempio, consentire di smaltire gli sfalci solo una volta al mese?”.

“Per questi motivi, come gruppi Fratelli d’Italia e Forza Italia – spiegano i consiglieri – abbiamo protocollato una interrogazione, dove, oltre a chiedere il potenziamento del servizio di call center si invita l’amministrazione, visto i numerosi disservizi sofferti dalla cittadinanza, alla rimodulazione al ribasso della tariffa dei rifiuti. Se il servizio non è garantito in maniera completa, nemmeno il pagamento dell’imposta deve essere tale”.