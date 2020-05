Massarosa, prorogato al 29 maggio il bando ‘Pacchetto giovani’ per gli agricoltori

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Massarosa informa che a causa dell’emergenza covid-19, con decreto numero 5690 del 21 aprile 2020, il bando Pacchetto giovani è stato prorogato fino alle 13 del 29 maggio 2020.

Il bando Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori, inserito all’interno del Pacchetto giovani, dà la possibilità, ai giovani fino ai 40 anni, di ottenere un premio (a fondo perduto) di 30mila euro per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti, che diventano 40mila in caso di insediamenti di aziende ricadenti in aree montane. Tra gli interventi finanziabili sono previste le operazioni di efficientamento energetico e la costruzione o ristrutturazione di fabbricati.

Possono presentare domanda i giovani agricoltori fino ai 40 anni che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola o associata, che al momento della presentazione della domanda sono in possessi dei requisiti indicati dall’art.2 dell’avviso. Tra questi, i giovani agricoltori devono: presentare un Piano di Sviluppo aziendale; diventare Agricoltore attivo entro i termini definiti dall’avviso (art. 2.1); conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali entro la data di conclusione del Piano di sviluppo aziendale (come specificate all’art. 2.1, punto D); diventare imprenditore agricolo professionale entro la data di conclusione del Piano di sviluppo aziendale; essere insediati per la prima volta in qualità di capo azienda da non oltre 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole sul sito di Artea (soggetto gestore) e secondo le modalità indicate dall’articolo 8 del bando. Il progetto è della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e favorisce l’inserimento di giovani agricoltori con l’obiettivo di aumentare la competitività del settore agricolo.