Provincia, 45 nuove assunzioni in tre anni. Ok a investimenti per 214 milioni

“Il primo bilancio provvisorio pluriennale veramente espansivo, di crescita reale con assunzioni di personale e investimenti importanti in opere pubbliche e manutenzioni, soprattutto nei due settori principali di competenza provinciale: strade e scuole superiori ma anche sul recupero e la tutela del patrimonio architettonico e dei beni culturali di proprietà”. Con queste parole il presidente della Provincia Luca Menesini ha presentato in consiglio provinciale il bilancio di previsione 2020-2022 approvato ieri (11 maggio) al termine di una seduta svoltasi in videoconferenza per l’emergenza sanitaria.

Una seduta che ha visto discutere, oltre all’esercizio finanziario previsionale, anche altri due atti fondamentali per il funzionamento dell’ente: le linee di mandato 2020-2024 del presidente Menesini e l’aggiornamento del Dup, il Documento unico di programmazione che sostanzialmente raggruppa tutto il lavoro dei servizi e degli uffici della Provincia, compresa la nuova organizzazione degli uffici partita con l’approvazione del Piano di riassetto varato a dicembre.

I tre documenti in questione (Linee di mandato, Dup e bilancio) sono stati approvati con votazioni separate: tutte con il via libera della maggioranza e il voto contrario dei consiglieri di opposizione.

Le linee di mandato annunciate dal presidente Menesini nel corso della seduta si fondano principalmente su 7 pilastri operativi che spaziano dalla Provincia come Casa dei Sindaci, alla gestione degli edifici scolastici e delle palestre; dalla Provincia come ente per il governo del territorio e per la protezione dell’ambiente grazie al lavoro di coordinamento ed intermediazione tra i diversi livelli amministrativi (Comuni e Regione); all’impegno dell’ente per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile (leggi Pums) alla protezione civile; dal lavoro sugli indirizzi scolastici, sul contrasto alla dispersione scolastica e alle pari opportunità fino a alla Provincia come Casa dei Comuni con l’obiettivo di consolidare e ampliare, d’intesa coi Comuni, la nuova funzione di assistenza tecnico-amministrativa per il miglioramento di alcuni servizi, come ad esempio la centrale unica di committenza, il servizio per la progettazione europea di area vasta, il centro elaborazione dati e la valorizzazione dei beni e del patrimonio d’interesse storico artistico di proprietà.

Una serie di interventi e azioni, quindi, che da una parte garantiranno per gli anni prossimi un miglioramento per la qualità della vita dei cittadini della provincia di Lucca (strade e scuole sicure e belle) mentre, dall’altra, si tradurranno in un volano economico che diventa ancora più importante in questa fase di difficoltà per cittadini ed imprese.

Sia il presidente Menesini, sia il segretario generale Roberto Gerardi hanno confermato il Piano di assunzioni del personale già annunciato nel corso dell’assemblea dei sindaci del 30 aprile scorso.

“Una situazione economica decisamente migliore di quella di qualche anno fa, un bilancio preventivo confezionato con rigore e attenzione e la precisa volontà di mettere al centro del territorio la Provincia – ha aggiunto Menesini – come ente propulsore a favore del territorio, ci consente di guardare avanti verso una ripresa grazie anche all’ingresso di nuove professionalità nell’ente che saranno soprattutto nel settore tecnico perché sono tecniche le due principali competenze provinciali: strade e scuole. Nuove figure professionali che contribuiranno a rendere più efficiente l’azione amministrativa che, in certi uffici, a causa dell’emorragia di personale negli anni scorsi faceva fatica ad essere puntuale come in passato”.

Ai 192 dipendenti attuali, infatti, si aggiungeranno 45 nuove assunzioni: 28 unità previste per il 2020 e 17 nel 2021.

All’interno del bilancio previsionale 2020-2022 è contenuto il Piano di investimenti pubblici che ammonta a ben 214 milioni di euro complessivi. Di questi 76 milioni di opere pubbliche nel 2020; 109 messi in calendario per il 2021 e 29 milioni nel 2022.

Risorse che serviranno per intervenire sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza dei 650 chilometri di strade provinciale e su gran parte delle 45 scuole superiori che accolgono oltre 16mila studenti di età compresa tra i 14 i 19 anni, tra la Piana di Lucca, la Valle del Serchio e la Versilia.

Viabilità

Per quanto riguarda le risorse necessarie per gli interventi sulle strade sono indicati in bilancio quasi 70 milioni di euro, precisamente 69.084.216,82. Di questi 4,3 milioni sono per gli interventi straordinari di asfaltature a cui si aggiungono risorse per il rinnovo della segnaletica orizzontale: 150mila euro per il 2020, idem per il 2021 e 300mila per il 2022. Oltre 600mila euro nel triennio sono per la manutenzione dei guard rail; 750mila euro per le alberature ai lati delle strade provinciali; 600mila euro per il contenimento dei movimenti franosi e altre opere di messa in sicurezza messe in bilancio soprattutto nelle annualità 2021 e 2022.

Ponti

Per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca sono in bilancio 17 milioni e 520 mila euro suddivisi tra 2020 (4,2 milioni), 2021 (9,6 milioni) e 2022 (3,6 milioni di euro).

Previsti anche 2,3 milioni di euro nel 2021 per la ricostruzione del Ponte della Tambura sulla sp 50 di Vagli.

Per il consolidamento strutturale del Ponte del Fogliaio (primo lotto) sulla sp39 di Vergemoli sono stanziati 143 mila euro; per la manutenzione straordinaria del Ponte sul torrente Edron (Camporgiano) sono in bilancio 336mila euro; e sono confermati i 2 milioni di euro per il consolidamento del cavalcavia di Querceta sulla sp 9 di Marina (Seravezza) nel 2021.

Sempre nel 2021 sono inseriti in bilancio 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Serchio sulla sp 40 Gallicano-Mologno; per i lavori sul Ponte Vergai sulla sp 48 di Villa Collemandina sono stanziati 1,3 milioni di euro per il 2022.

Edilizia scolastica

Per quanto concerne la ristrutturazione degli istituti scolastici e delle palestre di competenza dell’amministrazione provinciale è previsto lo stanziamento di risorse pari ad oltre 148 milioni di euro.

Sono indicati nel bilancio 2020 i lavori all’edificio principale (demolizione e ricostruzione con ampliamento) del Liceo scientifico Vallisneri di Lucca (7 milioni 998mila euro); la demolizione della palazzina K e costruzione della nuova sede dell’istituto Giorgi nell’area dell’Iti Fermi di Lucca (14 milioni 108mila euro); la riqualificazione, ristrutturazione, copertura e facciate, nonché l’adeguamento normativo per la prevenzione incendi (II lotto) all’Iti Fermi (265mila euro); demolizione e ricostruzione del blocco B, l’adeguamento sismico della palestra e blocco laboratori, nonché la messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio dell’Ite Carrara di Lucca (7 milioni); lavori di completamento del blocco C e le palestre dell’Ite Carrara di Lucca (770 mila 967 euro nel 2020 e 200mila nel 2021); restauro del complesso ex convento San Nicolao con miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Paladini e Civitali di Lucca (10,5 milioni).

Gli interventi di anticendio ed efficientamento energetico riguarderanno, inoltre, l’Istituto Marconi di Viareggio (sede ex Colombo), dove saranno effettuate anche opere di riqualificazione dell’edificio e restauro conservativo degli infissi, nonché la ristrutturazione degli spazi e dei laboratori didattici (1 milione e 20mila euro); sempre all’ex Colombo sarà realizzato con 1,7 milioni di euro un nuovo blocco per i laboratori di cucina e sale da pranzo. Nuove aule e adeguamento sismico per il Chini di Lido di Camaiore che vedrà la Provincia impegnare in questo intervento 600mila euro nel 2020 e 300mila nel 2021; realizzazione della nuova sede unica di Stagi e Don Lazzeri di Pietrasanta (16 milioni 23mila 875 euro); sopraelevazione dei laboratori al Ferrari di Borgo a Mozzano (580mila euro); adeguamento sismico del blocco cucine, sostituzione del blocco C per il Fratelli Pieroni di Barga (4 milioni 700mila euro).

Nel 2021 gli interventi inseriti in bilancio riguardano il Marconi di Seravezza dove sarà effettuata una sostituzione edilizia dei laboratori e la realizzazione di una struttura sportiva (3,8 milioni di euro); al Pascoli Ariostro Magri Ferrari di Barga sarà effettuato l’adeguamento sismico (380mila euro).

Inoltre i lavori di restauro al Machiavelli di Lucca (3 milioni 590 euro); nuove aule e adeguamento sismico e antincendio per il Nottolini di Lucca (8 milioni); doppio intervento al Brancoli Busdraghi di Mutigliano per la realizzazione nuove aule e miglioramento della sicurezza sismica e antincendio (1 milione 790mila euro e 1 milione 959mila euro); sostituzione edilizia della palestra, miglioramento sismico, messa a norma antincendio e restauro per il Carducci di Viareggio (4,5 milioni di euro); al Marconi di Viareggio saranno effettuati lavori di messa in sicurezza e efficientamento per 3,2 milioni di euro.

Le palestre Per gli impianti sportivi che si trovano negli istituti di competenza provinciale, gli interventi sono tutti concentrati nel 2020 e riguardano il Vallisneri di Lucca (1,3 milioni di euro) per il completamento dei campi sportivi esterni, l’ampliamento degli spogliatoi e la piccola palestra a servizio degli impianti e ulteriori 156mila euro per il miglioramento energetico dell’impianto; al Fermi di Lucca si procederà all’adeguamento energetico e all’ultimazione dei lavori di copertura della palestra/piscina (I lotto) che impegnerà l’ente di Palazzo Ducale per 420mila euro; al Benedetti di Porcari si procederà all’adeguamento sismico della palestra (420mila euro); al Galilei di Viareggio sarà ampliato il corpo palestra (1 milione 326mila euro) e saranno realizzati degli spogliatoi e dei servizi igienici al primo piano (738mila euro).

Edifici di proprietà di interesse storico e artistico

Si articolano su tre anni (2020-2021-2022) gli interventi per gli edifici di proprietà della Provincia che hanno interesse storico artistico. In particolare, il restauro della copertura di Palazzo Ducale vede il finanziamento di 1 milione il primo anno, 2 il secondo e 553mila euro il terzo. Sempre a Palazzo Ducale verranno effettuati interventi di restauro alla Sala Maria Luisa, al piano mezzanino e alle persiane (1 milione 760 euro), mentre i lavori di restauro, messa in sicurezza degli elementi lapidei e infissi di persiana su piazza Napoleone e via Vittorio Emanuele sono previsti già per quest’anno e avranno un costo di 293mila euro. Saranno effettuati nel 2022 gli interventi di climatizzazione delle sale di rappresentanza (600mila euro) e quelli di manutenzione e restauro (245mila euro).

A Villa Argentina saranno realizzati interventi di messa in sicurezza per l’antincendio nel 2020 (55mila euro). Sempre quest’anno anche i lavori al Ponte delle Catene (località Fornoli e Chifenti), dove saranno sostituite delle porzioni lignee e l’impianto di illuminazione (173mila euro). In programma per il 2022 invece i lavori alla Fortezza di Mont’Alfonso (63mila euro).

Altri edifici di proprietà

Importanti interventi anche negli altri edifici di proprietà della Provincia oggetto di opere nell’arco del triennio: la caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca e quella di Viareggio (100mila euro nel 2020 e 50mila nel 2022); lavori alla caserma dei carabinieri di San Concordio (10mila euro nel 2022); il Cantiere Giovani di Lucca vedrà lavori di manutenzione per 44mila 500 euro nel 2020 e 30mila nel 2022, mentre nel 2020 sarà effettuata la manutenzione dell’impianto di climatizzazione (18mila euro). Infine alla sede del Centro per l’impiego di Castelnuovo saranno effettuati entro quest’anno lavori di manutenzione straordinaria per 25mila euro.